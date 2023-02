Schaarbeekse schepen mag schepencollege en raad niet meer bijwonen nadat hij verdacht wordt van verkrachting minderjarigen en bezit kinderporno

Schepen Michel De Herde zal niet langer deelnemen aan het schepencollege of de gemeenteraad in Schaarbeek. Ook in andere raden wordt hij vervangen, zolang er geen duidelijkheid is over het onderzoek dat het gerecht naar hem voert. De Liste du Bourgmestre, waar De Herde deel van uitmaakt, had dat gevraagd en De Herde gaat ook op die voorstellen in. Hem helemaal zijn functie als schepen ontnemen, kan wettelijk gezien niet. Een schepen kan alleen zelf ontslag nemen uit het college, maar dat is De Herde momenteel niet van plan. Zo wordt hij in de praktijk een schepen zonder bevoegdheden of stemrecht.