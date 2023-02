BEKIJK - Belgisch vissersschip zinkt voor kust van Verenigd Koninkrijk, bemanningsleden zijn veilig 

"De oorzaak van het op de klippen lopen, is niet gekend tot nu toe. Dat zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek. Maar we kunnen alvast meegeven dat de vier bemanningsleden veilig van boord zijn gehaald door de Britse kustwacht. Naar onze informatie ging het om Nederlandse opvarenden. Maar het schip was jammer genoeg niet meer te redden en is redelijk snel gezonken."