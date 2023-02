Scholen in Heusden-Zolder planten een kerselaar om slachtoffers aardbeving niet te vergeten

Samen met twee leerlingen bracht de directeur een boodschap van hoop en solidariteit in het Nederlands, het Turks en het Arabisch. Ook voor de kinderen van De Schans - van wie de meerderheid Turkse roots heeft - is de ramp het gespreksonderwerp nummer één. "We hebben er de eerste dag één of twee uur over gesproken. Het was heel triest voor iedereen", vertelt Nadin. "Er zijn zowel hier als in Turkije en Syrië veel kinderen die nu verdriet hebben", vult Ahmed aan. "Er is hier op school ook een kind wiens familie gewond is geraakt of gestorven is, en dat is toch wel heel zielig."