Signaalkabels bij lokale radio PROS in Heldergem doorgeknipt net wanneer uitzendingen via nieuwe frequentie starten

De signaalkabels van Radio PROS in Heldergem bij Haaltert werden vorige week zondag doorgeknipt. Die dag startte de radio net uit te zenden via een nieuwe FM-frequentie. Maar dat duurde niet lang. Doordat kabels aan de zendmast in Brakel en aan het gebouw in Heldergem doorgeknipt werden, kan PROS niet meer uitzenden via FM, je kan voorlopig enkel digitaal luisteren naar de lokale radio.

Radio PROS doet er alles aan om zo snel mogelijk weer op post te zijn, zegt voorzitter Peter Schepens. "We moeten alles herstellen want omdat de kabels doorgesneden zijn, zijn de zenders gedeeltelijk uitgebrand. We zijn voorlopig alleen digitaal te beluisteren. We installeerden ook al een kleinere zender op de evenementenfrequentie zodat we via FM toch alweer in een klein deel van de streek te horen zijn."

De lokale radio diende een klacht in, politie en parket onderzoeken nu wie er achter de mogelijke sabotage zit.