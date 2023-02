Civiele Bescherming moet nu proberen om smurrie in Moerdijkvaart in Gistel op te ruimen

De brandweer en de gespecialiseerde firma slaagden er niet in om de smurrie op te ruimen. "De hoeveelheid was veel te groot en de capaciteit van het materiaal om de smurrie op te zuigen was te beperkt", legt schepen van Milieu in Gistel, Wim Aernoudt (N-VA) uit.

"Woensdag komt er een team van de Civiele Bescherming. Hopelijk kunnen zij de klus klaren, want het wordt wel dringend. We zien dat er een kleine hoeveelheid van de smurrie al in het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort is terechtgekomen."