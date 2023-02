"Gigantische blunder": nieuwe Spaanse treinen (waar al 250 miljoen euro in geïnvesteerd is) passen niet door de tunnels

De hele kwestie veroorzaakt heel wat ophef in Spanje. Vooral in de Catalonië, een Spaanse autonome regio, weerklinken heel wat kritische stemmen. Veel Catalanen halen - niet volledig onterecht - aan dat ze over een verouderd treinnetwerk reizen. Een rit van 45 kilometer neemt er ruim anderhalf uur in beslag. Dat is een heel stuk langer dan de reistijd over vergelijkbare afstanden in de rest van Spanje.