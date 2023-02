Spoor van frietvet en olie veroorzaakt files tussen Bavikhove en Izegem

Verschillende bestuurders die de N36 tussen Bavikhove en Izegem namen, merkten het spoor voor het eerst op rond 12 uur. Hulpverleningszones Midwest en Fluvia kwamen ter plaatse. Zij merkten dat het over een spoor van frietvet en hydraulische olie ging. Het spoor was verspreid over een grote afstand.

Om 17 uur waren de ploegen van Fluvia en een gespecialiseerde firma nog steeds bezig met alles op te ruimen. Daardoor ontstonden lange files. "Het probleem is dat het niet gaat over een langgerekt spoor, maar over grote plekken met frietvet en olie op de rotondes en kruispunten op de weg", liet Fluvia weten. Wie of wat het spoor veroorzaakt heeft, is niet duidelijk.