Stad Leuven en vzw AAP zoeken plusbaasjes om mee voor huisdieren te zorgen

Vandaag is het Valentijn, de dag van de liefde en dat leek voor de stad Leuven en de vzw AAP (Animal Assisted Projects) een ideaal moment om een oproep naar plusbaasjes te lanceren. "Het is de bedoeling om zoveel mogelijk huisdieren te koppelen aan een plusbaasje", zegt directeur Joke Decru van de vzw AAP. "Dat maakt dat wij enerzijds op zoek zijn naar plusbaasjes, wat wij dierenliefhebbers noemen. Anderzijds zijn we ook op zoek naar baasjes, mensen met een huisdier die het wel fijn zouden vinden dat hun huisdier wat extra liefde en aandacht en wandelingen krijgt. Plusbaasjes hebben zo de lusten, maar niet de lasten van een huisdier en dat is een leuke win-win", zegt Joke Decru nog.

Kandidaten kunnen zich vanaf vandaag melden via de website van de stad Leuven of van de vzw AAP. "Voor de plusbaasjes is daar financieel niks aan verbonden", vertelt Joke Decru. "Wij zorgen ook dat die mensen verzekerd zijn en dat zij mee in onze warme community opgenomen worden, dat zij kunnen genieten van leuke uitstapjes. Als baasje betaal je eenmalig 75 euro en een maandelijks lidgeld van 25 euro zodat wij qua verzekering alles in orde kunnen maken en onze dienstverlening verder kunnen uitrollen", besluit Joke Decru van vzw AAP.