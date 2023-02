Stekense oppositiepartijen bundelen krachten en trekken naar de kiezer onder noemer '9190Nu'

"De naam is duidelijk. '9190' is de postcode van onze gemeente en we willen 'Nu' de handen in elkaar slaan om een nieuwe frisse wind in onze gemeente te laten waaien," vertelt huidig Groen-fractieleider Carl Ivens. Hij nam met z'n partij het initiatief. “Maar al snel voelden we dat zowel bij Vooruit als bij CD&V dezelfde bezorgdheden leefden om naar een sociale dorpspartij te streven die er is voor alle inwoners van Stekene en niet enkel aandacht heeft voor het centrum van onze gemeente.”