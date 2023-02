Testbaan Ford Lommel ontsnapt niet aan Europese herstructurering bij Ford Europe

De werknemers kregen vanmiddag tekst en uitleg bij de aangekondigde herstructurering bij Ford Europe. In totaal zullen er in de Europese vestigingen de komende 3 jaar 3.800 jobs sneuvelen. Het gaat om ongeveer 1.000 jobs in de administratie, de verkoop en de marketingafdeling. De overige 2.800 ontslagen vallen bij de afdeling productontwikkeling waar de testbaan van Lommel deel van uitmaakt. De meeste ontslagen, 1.700 jobs, vallen in Duitsland waar Lommel trouwens onder valt. 1.100 jobs verdwijnen er in de UK. De resterende 100 jobs sneuvelen elders in Europa.