Tijdscapsule bovenop torenspits van kerk in Merksplas geplaatst: "Brieven aan toekomstige inwoners van over 50 jaar"

Het huidige gemeentebestuur haalde zijn mosterd bij de vorige restauratie van de kerktoren. Die dateert al van 1981. "Ook toen werd er informatie in gestoken. Daar bleef spijtig genoeg niets van over omdat de bol niet waterdicht is", legt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) uit. "De huidige capsule is afgemaakt met rubber zodat ze dat wel is. Zo blijven de attributen, de krantjes van de leerlingen en mijn brief hopelijk bewaard tot over 50 of 60 jaar."