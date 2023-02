Treinverkeer tussen Mol- Leopoldsburg en Mol-Hamont lag tijd stil

Het treinverkeer in de regio Mol was heel de voormiddag grondig verstoord. Infrabel dacht eerst dat het probleem met de seininrichting en de overwegen veroorzaakt werd door grondwerken in Balen, waarbij een kabel zou geraakt zijn. Maar uiteindelijk bleek het probleem zich te situeren in een defecte elektriciteitscabine in Mol. Daardoor werkte de seininrichting niet op de twee spoorlijnen. De politie van de zone Hano kreeg ook tientallen klachten binnen over slagbomen op de overwegen die te pas en te onpas sloten.

Infrabel heeft intussen een voorlopige oplossing gevonden voor het probleem. Rond 12.15 uur werd het treinverkeer weer opgestart, en moesten er niet langer vervangbussen rijden tussen Mol en Leopoldsburg en tussen Mol en Hamont.