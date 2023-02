Bassist Paul Van Bruystegem ("Monsieur Paul") neemt afscheid van Triggerfinger

“Twintig jaar... Twintig onwaarschijnlijk boeiende, muzikale, opwindende, creatieve, hevige, nee, heftige jaren. Jaren van hard werken, hard lachen én hard spelen”, zo begint het Facebook-bericht van Van Bruystegem.

"In de band werden we vrienden, evolueerden we naar broers, naar soulmates. En nu is daar ineens het moment dat het tijd is voor verandering, nieuwe avonturen en uitdagingen, opnieuw van scratch beginnen, om te voelen dat je nog leeft. Na lang beraad heb ik de (moeilijke) beslissing genomen om een andere weg in te slaan, nieuwe uitdagingen aan te gaan, terug het gevoel te krijgen van “de sprong in het diepe”, zonder goed te weten of ik nog kan zwemmen."