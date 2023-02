Opnieuw leeuwen uit dierentuin in Oekraïne aangekomen in Natuurhulpcentrum in Oudsbergen

"Het lijkt of de twee leeuwinnen speciaal voor Tsar en Jamil, op valentijnsdag, naar België zijn gehaald", zegt Sil. "Maar natuurlijk is het een veel minder romantisch verhaal. De leeuwinnen zullen in aparte kooien zitten maar de leeuwen zullen elkaar misschien wel ruiken of horen. Het is zeker ook niet de bedoeling om te gaan kweken", besluit Sil.