Tweede Dag van de Vrouwelijke Ondernemer georganiseerd in Bocholt: "Vrouwelijke rolmodellen zijn heel belangrijk om andere vrouwen te inspireren"

Ook minister van Economie Jo Brouns (CD&V) was aanwezig op de tweede Dag van de Vrouwelijke Ondernemer. Hij ging in gesprek met de vrouwen over de uitdagingen die op hun pad komen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de indexverhoging en de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook over problemen met kinderopvang.

De Dag van de Vrouwelijke Ondernemer wil vrouwen in de kijker zetten die helemaal voor het ondernemerschap gaan. Zo'n 35 procent van alle zelfstandigen in België is vrouw. Concreet betekent dit dat er 405.274 vrouwelijke zelfstandigen zijn in ons land, tegenover 766.454 mannelijke zelfstandigen.