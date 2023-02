Vergeten experimenten van Leonardo da Vinci bewijzen dat zijn begrip van de zwaartekracht zijn tijd ver vooruit was

"Wat we zagen, is dat Leonardo hiermee worstelde en hij stelde dat de afstand van het vallende object proportioneel was met 2 tot de macht t (waarbij t de tijd voortelt), in plaats van proportioneel met t kwadraat", zei Roh. "Het is fout, maar later stelden we vast dat hij dit soort van verkeerde vergelijking op een correcte manier gebruikte."

In zijn notities illustreerde Da Vinci een object dat valt gedurende vier tijdsintervallen - een periode waarin de grafieken van de beide vergelijkingen dicht bij elkaar vallen (zie illustratie hieronder).

"We weten niet of Da Vinci nog meer experimenten uitgevoerd heeft of deze vraag nog verder onderzocht heeft", zei Gharib. "Maar het feit dat hij op deze manier worstelde met dit probleem - in de vroege jaren 1500 - toont aan hoe ver vooruit zijn manier van denken was."

De studie van de drie onderzoekers is gepubliceerd in Leonardo. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Caltech.