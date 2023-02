Vertrouwensbreuk in Eeklo tussen sportschepen Marc Windey en zijn partij SMS blijft aanhouden

Aanleiding van de vertrouwensbreuk tussen schepen Windey en zijn partij is de voorstelling van een dossier over voetbalclub FCE Meetjesland op de laatste gemeenteraad. Daar zou de schepen gesproken hebben over een fusie tussen twee tennisclubs in Eeklo die ervoor zou zorgen dat tennisterreinen kunnen omgevormd worden tot een voetbalterrein voor FCE Meetjesland. "Daarover was op het schepencollege nog niets beslist", zegt de burgemeester en ook de tennisclubs ontkennen dat er nog fusiegesprekken lopende waren. Die waren al sinds 2021 afgesprongen. Het was voor de burgemeester en de rest van de SMS-fractie de laatste druppel die het vertrouwen in Marc Windey deed verdwijnen.