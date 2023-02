Vijf personen gearresteerd na ontvoering van 16-jarige aan schoolpoort in Antwerpen

In Antwerpen heeft de politie, in samenwerking met de federale gerechtelijke politie en politiezone Rupel, 5 personen gearresteerd in het onderzoek naar de ontvoering van een minderjarige in het begin van dit jaar. Het slachtoffer, 16 jaar oud op het moment van de feiten, werd aan de schoolpoort ontvoerd en daarna geslagen en gestampt.