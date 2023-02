Alternatieven voor E17-viaduct in Gentbrugge al dit jaar rond, Vlaanderen beslist in 2025 

Vlaanderen betrekt Gent en buurgemeenten Melle, Merelbeke en Destelbergen bij het onderzoek. Ook met actiecomité Viadukaduk is er overleg. Er wordt nagedacht over een tunnel, een overkapping of een herverdeling van het verkeer over verschillende tracés. Ook een nieuw viaduct behoort tot de mogelijkheden.

"Het is een heel complex dossier", zegt Marijn Struyf van De Werkgenootschap. "We willen dit jaar met alle partners al met de alternatieven naar buiten komen die door iedereen gesteund worden. Op die manier vermijden we nodeloze vertragingen als de werken echt aanvangen." Vlaanderen neemt in september 2025 dan een voorkeursbesluit. Wanneer de werken dan zouden kunnen starten, is nog niet duidelijk.