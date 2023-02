Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet onderzoek naar oorsprong coronavirus stop

"We hebben nog steeds niet zo'n geweldig goed idee waar het coronavirus vandaan kwam", zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). "Maar drie jaar na datum zal het ook niet meer op te sporen zijn. Op een bepaald moment moet men dan zeggen: oké, that's it, we hebben gedaan wat we konden. Het WHO-team heeft heel goed zijn best gedaan in China, maar op dit moment denk ik niet dat er nog veel meer informatie te vinden is."