Werken stormvloedkering Nieuwpoort worden na 4 maanden heropgestart

De stormvloedkering is een soort beweegbare muur die in de havengeul moet komen. Die muur zal ervoor zorgen dat er minder overstromingen zijn bij zware stormen. Het probleem bij die bouw is dat de havengeul smaller wordt, waardoor de stroming van het water te groot zou worden.

Dat zou bijvoorbeeld gevaarlijk kunnen zijn als mensen met een plezierbootje de haven willen uitvaren. Daarom werden de werken stilgelegd en extra studies waren nodig. Een expertenteam kwam tot de conclusie dat extra stroomlijningsmaatregelen de oplossing zijn. Hierdoor kunnen de werken nu heropgestart worden.