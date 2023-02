Idelco uit Zwevezele schenkt 20 wooncontainers aan slachtoffers van aardbeving in Turkije

Op het bedrijfsterrein van Idelco in Zwevezele staan 20 wooncontainers klaar om te vertrekken richting het getroffen gebied in Turkije. "Zo'n container is 6 meter lang, 3 meter breed en 3 meter hoog. Ze zijn voorzien van verwarming, sanitair en elektriciteit. De bedoeling is dat de slachtoffers er bedden, een zetel en tafel in kunnen plaatsen. Momenteel slapen ze in tenten, het is er ijskoud. Op deze manier geven we de mensen toch een beetje huisvesting", vertelt Kris Vermeersch van Idelco.

Het bedrijf twijfelde geen seconde om de units te schenken. Eerder leverden ze al wooncontainers voor het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Mechelen.