Zorginstelling Dominiek Savio en Mariasteen uit Gits zetten koppels in zorggroep in de bloemetjes

Het maatwerkbedrijf Mariasteen en Dominiek Savio, een zorginstelling voor jongeren met een motorische beperking, vieren vandaag Valentijn. Dat doen ze door alle koppels die samen op de werkvloer werken in de bloemetjes te zetten. "In totaal werken hier 55 koppels, dat komt neer op 110 medewerkers. Op deze dag willen we al die koppels bedanken voor hun engagement", zegt Philip Vanneste, gedelegeerd bestuurder bij Mariasteen.

Een van die koppels is Chris Lievrouw en Caroline Desot. Caroline is opvoedster in Dominiek Savio en werkt er nu 33 jaar. Chris maakte 22 jaar geleden de overstap naar Dominiek Savio en werkt er als leerkracht. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Gits en werken graag samen.

"We werken hier heel graag, maar we zijn een koppel dat dat eigenlijk niet snel gaan vertellen aan de jongeren. Soms is het dus een verrassing voor hen als ze het horen van iemand anders. Dan komen ze naar ons toegelopen en vragen ze of we een koppel zijn. Dat vind ik dan soms wel een grappige situatie", vertelt Caroline.