Allan Peiper krijgt eigen bank op favoriete kasseihelling Berg ten Houte in Maarkedal

Allan Peiper is afkomstig uit Australië, maar kwam als jonge wielrenner naar België en werd door de familie Planckaert in huis genomen. Intussen woont hij in Geraardsbergen. Hij verdiende veel aanzien als ploegleider. Enkele jaren geleden speelde hij een grote rol in de 2 tourzeges van Tadej Pogacar. Hij was toen adviseur bij Team UAE. Twee jaar geleden zei hij de wielersport vaarwel om zich te kunnen focussen op z'n strijd tegen kanker. Hij leed toen al 6 jaar aan de ziekte.