2 Antwerpse ziekenhuizen verdwijnen: Sint-Erasmus sluit tegen 2024, Sint-Elisabeth tegen 2030

Sint-Erasmus is op dit moment al geen groot algemeen ziekenhuis meer. Er zijn daar maar 119 bedden. De grootste afdeling is de volwassenenpsychiatrie, daarnaast zijn er onder andere een polikliniek voor raadplegingen en kleine onderzoeken en een palliatieve afdeling.

Het ziekenhuis ligt in Borgerhout en dat is de dichtsbevolkte regio in de stad. De activiteiten van ZNA Stuivenberg in Borgerhout verhuizen in september ook naar het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix. Daardoor komt er dus een leemte in het zorgaanbod. Maar van Doesburg maakt zich sterk dat er toch nog lokale zorg blijft. "Het is belangrijk dat de stad in de buurt basiszorg blijft aanbieden. We zijn aan het kijken om daar in de buurt, misschien op dezelfde site, een kleine polikliniek te openen in combinatie met een huisartsenpraktijk. Want er is ook een hoge nood aan huisartsen daar in de buurt."