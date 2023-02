Balta wil productie van kamerbreed tapijt zo goed als stopzetten in Sint-Baafs-Vijve, bijna 300 medewerkers verliezen hun job

295 medewerkers verliezen hun job in Sint-Baafs-Vijve. Het sociaal overleg start nu op. “Bij Balta hechten we veel belang aan een constructieve dialoog met de sociale partners", zegt Marc Dessein. "Nu werken voor de verschillende vestigingen van Balta in ons land 1.345 mensen, de meesten in Sint-Baafs-Vijve, want dat is de grootste fabriek. De anderen in Sint-Eloos-Vijve en Oudenaarde. Er zullen na de operatie die we vandaag hebben aangekondigd, nog 1.050 medewerkers overblijven in België."

Balta benadrukt dat de site in Sint-Baafs-Vijve niet verdwijnt. "We hebben nog veel meer activiteiten in Sint-Baafs-Vijve dan alleen tuften. We waren al eerder van plan om 14 miljoen euro te investeren in de afdeling "Balta rugs" en dat blijft zo. Ook het plan om mensen van de fabriek in Avelgem, die gesloten wordt, over te brengen naar Sint-Baafs-Vijve, gaat nog altijd door", besluit Marc Dessein.