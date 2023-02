BelRiadh zit in een nieuw jasje: Riadh Bahri praat voortaan met twintigers en politici vanuit zijn eigen living

De basis van #BelRiadh blijft hetzelfde: Riadh Bahri gaat in gesprek over een maatschappelijk thema, met een centrale gast en twintigers, die inbellen via een videocall. Vanaf vanavond gebeurt dat niet meer in één videocall vanop de VRT Nieuwsdienst, maar wel bij Riadh Bahri thuis in Brussel. De centrale gast neemt naast hem plaats in zijn woonkamer. #BelRiadh is zo niet langer een online show vanuit een studio maar wel een streaminguitzending, naar analogie met wat YouTubers doen in hun video's.