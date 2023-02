De Moor over chaos in Paleizenstraat: "Het is niet mijn job me machteloos te voelen, maar een dag als vandaag is emotioneel ook zwaar"

De controle van die grenzen is niet vanzelfsprekend, maar volgens de Moor kan dat lukken als er genoeg solidariteit is tussen de landen. "We moeten de vluchtelingen beter verdelen in Europa. Wij vangen er 1.000 per week op, terwijl er in landen als Portugal of Tsjechië maar 100 mensen een aanvraag indienen. De landen zijn allemaal even veilig, dus moeten we de mensen ook geleid verdelen over het grondgebied, zodat de last voor iedereen draaglijk wordt."