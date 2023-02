Bijna de helft van senioren in Turnhout voelt zich eenzaam: stad gaat seniorenweek organiseren

Turnhout gaat eenzame senioren ook individueel begeleiden. "We gaan op huisbezoek bij de kwetsbare senioren om te zien waar hun noden liggen. Of ze dagelijks contact nodig hebben en of we hen naar activiteiten moeten brengen", zegt Verheyen.

Als de partner van een senior overlijdt, zal de stad Turnhout ook bijspringen. "Dat is een ingrijpende gebeurtenis. We zullen hen contacteren om onze steun aan te bieden en te vragen of we kunnen helpen met administratie."