Brugge stuurt twee vrachtwagens met hulpgoederen naar Oekraïne

"Voor de technische diensten zamelden we verschillende aanhangwagens en een aantal kettingzagen in. Die kunnen worden ingezet voor het onderhoud van het openbaar domein, maar ze kunnen ook gebruikt worden om puin te ruimen. Omdat de Oekraïense burgemeester ons vertelde dat groen in zijn stad heel belangrijk is, hebben we ook maaiers en een machine om bladeren op te rapen meegegeven."