De Lijn start proefproject met combiticket voor parkeren én openbaar vervoer

"We zijn zowel in Antwerpen als Gent overleg over de mogelijkheid tot het aanbieden van een combiticket", meldt Karen Van der Sype van De Lijn. In Antwerpen komt er al proefproject om de technische aspecten uit te testen. De Lijn wil zo ook te weten of er veel interesse is in het combiticket. Waar de test precies zal gebeuren, is nog niet beslist. Gent volgt. "Beide steden bieden de meeste mogelijkheden, om dat er veel parkings zijn én omdat er een uitgebreid bus- en tramaanbod is."