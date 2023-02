De Ster in Sint-Niklaas klaar voor Waaslandcross: "Het is zelfs de perfecte locatie voor een Belgisch Kampioenschap!"

De organisatoren van de Waaslandcross hebben het parcours in recreatiedomein De Ster afgewerkt. En er zijn 2 nieuwigheden. "We hebben een extra bergje met trappen aangelegd", zegt Géry Smet. "En die trappenpartij ligt aan de zuidkant van het terrein. Daardoor ligt onze materiaalpost nu in het midden van het parcours, wat veel beter is. Er is dus een attractie bijgekomen. Wat er ook is bijgekomen, is de lus op het strand waardoor de renners ook nog eens van de fiets moeten afstappen." Een passage aan het amfitheater aan de noordkant van het domein is er deze keer dan weer niet bij.