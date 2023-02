De vijf boeken van de week: het debuut van Guillaume Van der Stighelen, Cathérine Kools over stoppen met alcohol en levenslessen van José De Cauwer

"Het is eigenlijk een hele gekke roman in dat oeuvre van Bret Easton Ellis", vertelt De Vries, die het werk van de auteur heel goed kent en hem al een paar keer heeft geïnterviewd. Bret Easton Ellis werd bekend in 1985 met "Less Than Zero" dat ging over hippe jongeren in Los Angeles: steenrijk, geen emoties, geen hoop, geen woede, geen ambitie, helemaal niks! En dus verliezen ze zichzelf in feesten en seks.

Nu is er "The Shards", in het Nederlands vertaald naar "Scherven", dat eigenlijk het verhaal achter het verhaal van "Less Than Zero" is. Het verhaal speelt zich af in hetzelfde milieu in Los Angeles, maar met personages die wel ambities en humor hebben, onzeker zijn en van elkaar houden. Het vacuüm uit "Less Than Zero", wordt in "Scherven" helemaal volgepompt met emoties, vertelt De Vries die het boek in één ruk heeft uitgelezen.