Schepen voor Dierenwelzijn wil dierenbegraafplaats in Diest: "Ze maken deel uit van ons gezin"

"Eén van onze ambtenaren kwam een aantal maanden geleden met het idee voor een dierenbegraafplaats. We hebben dat toen al eens besproken in het schepencollege en iedereen leek er voor te vinden. Het bestaat al op een paar plaatsen in Vlaanderen en tot mijn grote verbazing lijken veel van onze inwoners ook enthousiast over het idee", zegt schepen voor Dierenwelzijn Pascale Vanaudenhove, die volgende week opnieuw aan het werk gaat na een paar maanden afwezigheid.