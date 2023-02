Sint-Truiden stelt toeristisch seizoen voor: escaperoom in kerk, begijnhof in de bloemetjes en meer beleving rond streekproducten

Het wijndomein Gloire de Duras is zo'n bedrijf. Ze kregen van de stad ook een erkenning als ambassadeur. "Ik zag het niet aankomen. Het is altijd leuk als je erkenning krijgt en gerespecteerd wordt door de toeristische dienst", zegt eigenaar Peter Nijskens. "Het is een heel goede wisselwerking. Zij helpen ons, en wij promoten hen ook. Ik ben enorm tevreden. Er zijn in Sint-Truiden drie wijndomeinen. Daar is er van concurrentie geen sprake. Zeker tijdens de bloesemperiode organiseert iedereen wel iets. Al zorgen we er wel voor dat als de ene iets organiseert, dat de rest dan niets doet. Zo stemmen we onze rondleidingen af op elkaar."