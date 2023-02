Pasgetrouwde koppels in Antwerpen krijgen hartje gezaagd uit Valentijnsboom 

"Het is een recyclageproject", vertelt Els Van Doesburg (N-VA), schepen bevoegd voor groen. "We wilden geen kerstboomverbranding meer, dus alle kerstbomen die we bij onze inwoners hebben opgehaald, recycleren we en gebruiken we als compost."



"Met de boom die op de Grote Markt stond tijdens de kerstperiode wilden we iets soortgelijks doen; we hebben er een Valentijnsboom van gemaakt. De boom wordt in stukken gezaagd om mee te geven met de mensen die hier in het huwelijksbootje stappen. We bieden het aan als extra Valentijnscadeautje, als iets ludieks, en op die manier recycleren we de boom in plaats van hem te verbranden", besluit Van Doesburg.