Energiefactuur voor gezinnen op laagste peil in meer dan een jaar

De geschatte jaarfactuur voor wie in februari een contract voor elektriciteit afsluit, is gedaald naar 1.413,68 euro. Dat is meer dan 300 euro goedkoper dan de geschatte jaarfactuur in januari. Ook toen was er al een forse daling van meerdere honderden euro's tegenover december.

Voor aardgas is de daling nog groter. Wie in februari een contract sluit, betaalt naar schatting op jaarbasis 1.942,35 euro. Dat is een besparing met ruim 500 euro in vergelijking met de geschatte jaarfactuur in januari.

Zowel voor elektriciteit als aardgas gaat het om het laagste prijsniveau sinds december 2021. In september 2022 kenden de prijzen een ongeziene piek, met geschatte jaarfacturen van 5.954,07 euro voor gas en 3.256,63 euro voor stroom.