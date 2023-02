Expo rond legendarische tv-serie "Friends" komt naar Brussel

Na een doortocht in de Verenigde Staten en Frankrijk, komt "The Friends Experience" nu ook naar Brussel. Liefhebbers van de tv-serie Friends die van midden jaren negentig tot begin jaren 2000 op tv kwam, kunnen daar hun favorieten scènes opnieuw beleven in replica’s van de sets, zoals het appartement van Joey en Chandler, de keuken van Monica en het café waar de vrienden altijd rondhingen: Central Perk.