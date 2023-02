Politie in Parijs kan uiteengereten lichaamsdelen identificeren die in populair stadspark aangetroffen werden

Het is nog onduidelijk wie de moord juist heeft gepleegd en waarom de verschillende lichaamsdelen verspreid lagen in een van de drukste parken in Parijs. Het onderzoek daarover loopt nog steeds. De autoriteiten benadrukken wel de gruwelijke omstandigheden van de moord.

Een deel van zijn lichaam, van de bovenborst tot de knieën, was gewikkeld in een plastic zak en achtergelaten in het midden van een stapel gebladerte en takken. Ook leek het erop dat de vrouw aangekleed was toen ze uiteengereten werd. Volgens een bron bij de politie droeg ze nog een blauwe jeans met bloemenmotief.