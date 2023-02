Gewest wil tweerichtingsfietspad op Wetstraat behouden en breder maken

In mei 2020 werd één van de vier rijstroken voor auto's op de Wetstraat geschrapt om plaats te maken voor een tweerichtingsfietspad op de zuidelijke kant van de drukke verkeersas. Het ging om een tijdelijke opstelling, die verantwoord werd door het feit dat de mensen in die periode sociale afstand moest houden, en vooral door het snel stijgende aantal fietsers. De fietsinfrastructuur die tot dan bestond op de Wetstraat was onvoldoende.



De testopstelling, die er vandaag nog staat, bestaat uit een tweerichtingsfietspad van 2,5 meter breed dat wordt afgeschermd door betonblokken. Die betonnen jerseys zullen tegen 2024 verdwijnen, want Brussel Mobiliteit heeft een vergunning aangevraagd voor de heraanleg van het fietspad.



Volgens de plannen zouden de betonblokken vervangen worden door een lagere, betonnen boord. In plaats van 2,5 meter zou het fietspad 2,8 meter breed worden. Daarnaast zullen de verkeerslichten beter op elkaar worden afgestemd en moet de tunnel onder de Blijde Inkomstlaan in de richting van het centrum dichtblijven, zoals vandaag al het geval is.



Het openbaar onderzoek zou in de loop van april van start moeten gaan en als de plannen vergund worden, hoopt het Brussels Gewest de werken in januari 2024 te laten starten. Op langere termijn plant het Gewest een grondigere heraanleg van de hele Wetstraat. Dan zou ook de noordelijke kant van die straat een volwaardig fietspad moeten krijgen.