Groenpool Wonderwoud voor Lochristi en Gent heeft vergunning binnen: "Aanleg begint over enkele maanden"

"Er is een intensief traject geweest met de directe omwonenden van het Wonderwoud, maar ook met mensen uit de wijdere omgeving", legt Droesbeke uit. "Voor inwoners van zowel Lochristi als de Gentse deelgemeente Oostakker zijn er infomomenten geweest. En we hebben ook een aantal groensafari's op het terrein georganiseerd, zodat de meesten vooraf al goed geïnformeerd waren over de plannen en de werkzaamheden. Ik verwacht daar dus geen problemen rond, laat ons dat toch tenminste hopen."

Als alles volgens plan verloopt kan de eerste spadesteek eind april of begin mei in de grond. Dat is dan de start voor de aanleg van ruim 30 hectare van het Wonderwoud. Daarna volgt de overige 70 hectare. Voor de laatste 100 hectare is het wachten op landbouwers en bloemisten. Als zij stoppen met hun activiteit, komen hun percelen vrij, en kan het Wonderwoud zijn volle 200 hectare innemen.