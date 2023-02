Groter risico op malaria door opwarming aarde: malariamug rukt in Afrika op naar het zuiden en naar grotere hoogten

Carlson merkt op dat andere soorten zich waarschijnlijk op een gelijkaardige manier aan het verplaatsen zijn, maar dat toekomstige onderzoeksinspanningen een zicht zullen moeten krijgen op wat er gebeurt in verschillende gebieden of met andere ziektes. Op die manier moeten we trachten een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.

"We hebben de neiging om aan te nemen dat dit soort verschuivingen overal om ons heen plaatsvinden, maar de aanwijzingen daarvoor zijn vrij beperkt", zei hij. "Als we de biobewaking gaan herdenken voor het leven op een warmere planeet, zal een groot deel daarvan moeten zijn dat we de verplaatsingen van dieren in het oog houden."

Carlson merkte op dat zijn team veel geleerd heeft over de veranderingen op lange termijn in de biodiversiteit dankzij diepgaande historische gegevens over de volksgezondheid.

"We weten zo weinig over hoe de klimaatverandering de biodiversiteit van de ongewervelden beïnvloedt", zei hij. "De volksgezondheid geeft ons een zeldzaam inzicht in hoe sommige insecten zouden kunnen gedijen in een veranderend klimaat - zelfs als dat slecht nieuws is voor de mens."

De studie van het team is gepubliceerd in Biology Letters. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Georgetown University.