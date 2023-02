Hackers publiceren gestolen data van de stad Geraardsbergen op dark web

De Smet benadrukt dat er in september en ook nu nooit contact is geweest met de hackers. "Er is nooit contact met ons opgenomen, wij hebben zelf ook geen contact gezocht", klinkt het. "Dit is niet de normale manier van werken. Normaal nemen hackers contact op en maken ze hun dreigement, betalen of publiceren, maar dat is niet gebeurd." Hij herhaalt dat er ook nooit losgeld betaald is.

De Smet is er niet van overtuigd dat de stad Geraardsbergen specifiek geviseerd werd door de hackers. "We zijn gewoon de zoveelste in de rij. Hackersgroepen gaan het rijtje af, en wij zaten daartussen."