Halle oefent noodprocedures voor carnavalweekend: "Goede onderlinge communicatie is broodnodig" 

Wat te doen als er een ongeval gebeurt met een bus vol carnavalvierders of met één van de praalwagens in de stoet? Wie moet er tussenbeide komen als er in het feestgewoel een dode valt? Of hoe geraakt de brandweer in al die drukte ter plaatse? Het waren allemaal opgaven tijdens een grote noodplanoefening die in de raadszaal van het stadhuis van Halle werd gehouden.