Hangbuikvarken terug bij eigenaar nadat dier gevonden werd aan tankstation in Merkem

Het was deze ochtend even schrikken op de parking van het tankstation in Merkem. Daar liep plots een groot hangbuikvarken rond. De voorbijgangers lieten het dier met rust en belden meteen de hulpdiensten. De brandweer kon het dier vangen en bracht het onder bij een dierenarts. Ondertussen is het hangbuikvarken terug bij de eigenaar.