Desinformatie tegen betaling: undercoverjournalisten ontmaskeren Israëlisch spookbedrijf "Team Jorge"

"Het is een zeer geheimzinnig bedrijf, zonder adres, telefoonnummer of contactgegevens", legt Kristof Clerix uit in "De ochtend" op Radio 1. Hij is journalist bij Knack en maakt deel uit van het consortium dat "Team Jorge" kon ontmaskeren. Het bedrijf slaagde er jarenlang in om over heel de wereld desinformatie te verspreiden over een gesofisticeerd netwerk van nepaccounts. Zo kon "Team Jorge" sociale media en de publieke opinie manipuleren.

Het spookbedrijf zou zich, naar eigen zeggen, in zeker 33 presidentsverkiezingen gemengd hebben. "We hebben onder meer bewijs dat het spookbedrijf een rol heeft gespeeld in de presidentsverkiezingen in Nigeria in 2015", gaat Clerix verder. En daar pakte Jorge, het mysterieuze figuur achter de organisatie, graag mee uit.