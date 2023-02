Jonge boer Bert uit Beersel trekt vandaag naar Brussel om te protesteren tegen landbouwbeleid

"GENOEG IS GENOEG!", zo leest de oproep van de Groene Kring, de grootste vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. De vereniging roept haar leden op om vandaag te protesteren tegen de "politieke spelletjes" van de overheid, waarmee verwezen wordt naar het aanslepende stikstofdossier, het landbouwbeleid en het mestactieplan. Ook de jonge boer Bert Felis uit Dworp, Beersel, trekt vandaag naar Brussel. "Onze toekomst is heel onzeker op dit moment. We krijgen de ene maatregel na de andere op ons afgevuurd: het stikstofdossier, de pachtwet, het mestactieplan, en ga zo maar door. Ons toekomstperspectief wordt afgenomen. Onze emmer is aan het overlopen."

Boer Bert trekt samen met honderden jonge boeren naar het Martelaarsplein in Brussel. Om hun boodschap kracht bij te zetten, plaatsen ze kruisen aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). "Wij willen gehoord worden door politici. Er wordt van alles beslist zonder ons erbij te betrekken. Er zijn nog maar weinig jonge landbouwers die de stiel willen verderzetten en met dit beleid worden jonge boeren ontmoedigd om dat te doen. Steeds meer jonge boeren haken af en kiezen voor ander werk."