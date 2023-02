Jongeman (22) die minderjarigen aanspoorde om fietsen te stelen aan de Westkust krijgt celstraf

Uit onderzoek blijkt dat de jongeman zélf werkte voor een bende en hier in België opdrachtgever was. De jongeman van 22 zocht de fietsen en locaties uit en gaf minderjarigen via Snapchat de opdracht om de fietsen te stelen. Hij gaf hen ook het nodige werkmateriaal om de diefstal te plegen of gaf hen geld om zelf materiaal te kopen.

De jongeman is bekend bij het Franse gerecht, hij is er al tien keer veroordeeld. Nu krijgt hij in België een celstraf van 30 maanden, waarvan 18 met uitstel. Aan zeven slachtoffers moet hij in totaal meer dan 7000 euro betalen.