Imkers Klein-Brabant vragen om koninginnen van Aziatische hoornaar te doden: vliegen nu uit om nesten te maken

Het is wel belangrijk dat je zeker bent dat het om een Aziatische hoornaar gaat. Ze gelijken namelijk op Europese hoornaars en dat zijn wel nuttige dieren die geen bedreiging vormen.

"De Aziatische hoornaar is zwart, heeft een geel gezicht en een oranje segment op het achterlijf. Maar een heel belangrijke eigenschap, die echt uitsluitsel geeft, is dat de poten voor de helft geel zijn. De ene helft is zwart en de onderste helft is geel. Dat heeft de Europese hoornaar niet. Die is groter, meer roodbruin van kleur en heeft ook roodbruine poten."