Kortrijk investeert in slimme rattenvallen

De stad Kortrijk heeft de laatste tijd meer last van ratten. Gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) zag ook in zijn eigen wijk ratten rondlopen. Hij kaartte het probleem aan op de gemeenteraad. Daarom gaat de stad nu meer slimme rattenvallen inzetten. “Bij de zogenaamde Smart Traps worden de ratten ondergedompeld in een vloeistof, waardoor ze snel verdrinken”, aldus Vandorpe. "Met die slimme vallen kan je bovendien meten waar er veel ratten zitten en dus in die wijken meer rattenvallen inzetten."

In 2022 waren er in een heel jaar 468 meldingen van ratten. In januari van dit jaar alleen al bestreed de stad al meer dan 90 ratten. De stijging is een gevolg van de coronaperiode. Toen was het in het centrum van de stad rustiger waardoor de ratten meer in het straatbeeld kwamen.